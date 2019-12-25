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Возле мемориала “Ижорский таран” в Колпино обнаружили человеческие останки
Сегодня, 16:52
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Возле мемориала “Ижорский таран” в Колпино обнаружили человеческие останки

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Проверку по факту происшествия проводит местный отдел полиции.

Возле мемориала "Ижорский таран" в Колпино найдены человеческие останки – предположительно, времен Великой Отечественной войны. Как сообщил 20 июня источник Piter.tv в правоохранительных органах, накануне в дежурную часть полиции в Колпино обратился местный житель. Он рассказал о найденных человеческих останках напротив мемориала "Ижорский таран" – останки обнаружил поисковый Центр содействия семейному воспитанию № 9.

Мужчина предполагает, что останки могут принадлежать военному времени. Местный отдел полиции начал проверку. 

Ранее Piter.TV рассказывал о задержании директора фирмы, вывозившей грунт с останками советских солдат.

Фото: Piter.tv

Теги: великая отечественная война, ижорский таран, колпино, останки
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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