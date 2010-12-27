В Колпино в ванной утонула годовалая девочка

В пригороде Санкт-Петербурга погиб маленький ребенок.

13 сентября в одной из многоэтажек города Колпино утонул ребенок. Инцидент произошел на улице Московской. Родители оставили годовалую малышку в ванной без присмотра. Об этом сообщает следственный комитет по Санкт-Петербургу и области.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Как стало известно, 31-летняя мать на несколько минут вышла из ванной комнаты, но за это время ее годовалая дочь нахлебалась воды. Родители вызвали скорую помощь, но медики не смогли помочь девочке. Откачать ребенка не удалось.