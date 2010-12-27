В Колпино в пруду нашли тело одиннадцатиклассника

В пруду Колпино обнаружили тело несовершеннолетнего, ученика 11 класса.

В Санкт-Петербурге нашли тело школьника старшего класса в пруду в Колпинском районе. За сутки до обнаружения трупа в полицию обратилась мать юноши с заявлением о пропаже сына.

Выяснилось, что в третьем часу ночи 5 декабря 2017 года в правоохранительные органы обратилась 44-летняя безработная жительница Колпино. Она рассказала, что 4-го числа этого же месяца утром ушел из дома и не вернулся ее сын, который учился в 11 классе местной гимназии.

Известно, что несовершеннолетнего искали на протяжении 18 часов, однако завершились они трагично. В половине десятого вечера пятого декабря в пруду на Вознесенском шоссе обнаружили тело парня, которому было 17 лет. Отмечается, что труп без признаков насильственной смерти. Старшеклассник утонул в водоеме, который находится в 300 метрах от дома. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели петербуржца.