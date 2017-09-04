В Колпино девять проездов и одна улица получили новые названия

Накануне губернатор Петербурга утвердил решение топонимической комиссии о присвоении названий колпинским проездам. Нововведения коснулись не только безымянных, но и уже существующей улицы.

Как сообщает "Фонтанка", Георгий Полтавченко утвердил решение топонимической комиссии (оно было принято 2 года назад) о присвоении названий проездам в Колпино. Стоит отметить, что нововведения коснулись и существующего названия.



По данным, размешенным на сайте правительства Петербурга 4 сентября, названия получили 9 проездов. В Колпино появились: Васильевский проезд, который расположился от Южной до Корчминской улицы,Воинский (от Шлиссельбургского шоссе до Социалистической улицы), также Глиняный, он тянется от Новой улицы до Петрозаводского шоссе, Захаровская улица (от улицы Труда до Глиняного переулка), Корчминская (от улицы Судостроителей до Корчминского ручья), Пикалёвская улица (от улицы Александра Товпеко до Волховстроевской), Подпорожская (также соединяет вышеуказанные улицы, но чуть дальше), также Привокзальная (на пересечении Октябрьской улицы и улицы Труда), Станционная улица (от улицы Александра Товпеко до улиц Клубная и Садова).



Уже существующую улицу Новая в поселке Потонный переименуют в Череповецкую.