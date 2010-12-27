Группа неизвестных совершила разбойный налет на предприятие в Колпино

Местные гопники избили охранника и ограбили предприятие на 238 тысяч рублей

В ночь на 8 ноября четверо неизвестных пробрались на территорию компании "Альфа-Мед". Они избили охранника и нанесли ущерб предприятию на 238 тысяч рублей.

Около 4 часов утра грабители преодолели забор компании, находящейся на Софийской улице в Колпино, и столкнулись с 54-летним охранником. Они избили сотрудника и проникли в здание через разбитое стекло. Злоумышленники похитили 70 тыс. рублей, а также загрузили в машину рулоны медной проволоки.

Преступники несколько часов загружали автомобиль краденым товаром, а после удалились. Только после этого, в половине седьмого утра, сторож смог нажать кнопку тревоги. Сам он был доставлен в НИИ скорой помощи с множественными ушибами и травмами головы и груди.

По факту преступления следственный комитет УМВД по Колпинскому району возбудил уголовное дело.