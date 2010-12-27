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В Колпине у таксиста "отжали" автомобиль
Сегодня, 9:32
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lesjasap
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В Колпине у таксиста "отжали" автомобиль

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В Колпинском районе полиция арестовала преступников, угрожавших таксисту и угнавших его автомобиль.

В Колпине петербуржца оставили без ценных вещей и автомобиля. Как стало известно, около полуночи 3 октября неизвестные угрожали таксисту ножом. Преступники забрали у мужчины украшения, мобильное устройство и даже иномарку “Мазда”. Инцидент произошел на улице Красных Партизан. 
 
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. На поимку злоумышленников ушли сутки. Ими оказались молодые мужчины 26 и 36 лет. 4 октября их арестовали на территории Колпино. 
 
Задержанные успели перегнать автомобиль в Малую Вишеру Новгородской области. Там машину нашли сотрудники полиции. В настоящее время “Мазду” вернули владельцу. 
 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за разбой.
Теги: колпино , разбой , такси
Категории: Новости СПб

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