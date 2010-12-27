В Колпине у таксиста "отжали" автомобиль

В Колпинском районе полиция арестовала преступников, угрожавших таксисту и угнавших его автомобиль.

В Колпине петербуржца оставили без ценных вещей и автомобиля. Как стало известно, около полуночи 3 октября неизвестные угрожали таксисту ножом. Преступники забрали у мужчины украшения, мобильное устройство и даже иномарку “Мазда”. Инцидент произошел на улице Красных Партизан.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. На поимку злоумышленников ушли сутки. Ими оказались молодые мужчины 26 и 36 лет. 4 октября их арестовали на территории Колпино.

Задержанные успели перегнать автомобиль в Малую Вишеру Новгородской области. Там машину нашли сотрудники полиции. В настоящее время “Мазду” вернули владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за разбой.