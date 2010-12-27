В Колпине арестована банда наркоторговцев

В Колпинском районе арестованы наркоторговцы.

В Колпинском районе полиция задержала четверых наркоторговцев, которых искала с мая этого года. В квартирах у подозреваемых обнаружено около 80 грамм запрещенных веществ. Об этом сообщили представители Главка по контролю и оборотом наркотиков по региону.

Как стало известно, молодых людей задержали 5 октября. В их отношении правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков через закладку. Оплачивали клиенты заказы через “Киви кошелек”. Оперативники определили как минимум пять дела за последние полгода, к которым причастны преступники. Наркоторговцам от 23 до 32 лет.

Следствие разыскивает поставщика. Наркоторговцы находятся под стражей.