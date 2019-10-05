В Кобоне на Дороге жизни 8 сентября появится памятный знак "Неизвестному водителю"

Авторы проекта соединили в нем три символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю.

В Кировском районе Ленинградской области на территории музея "Кобона: Дорога жизни" появится памятный знак "Неизвестному водителю". Его откроют 8 сентября (день начала блокады Ленинграда). Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Авторы проекта соединили в нем три символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю. администрация 47 региона

Инициаторами создания такого памятника стали блокадники, ученый и поэт Александр Городницкий, директор Музея истории школы Карла Мая, вице-президент Русского генеалогического общества Никита Благов. Автор изображения – скульптор, заслуженный художник РФ Александр Таратынов.

"Полуторку" на Дороге Жизни повредил 17-летний студент.

Фото: правительство Ленобласти