В Князь-Владимирском соборе отмечают 1030-летие принятия христианства

В Петербурге отметили значимую дату - юбилей Крещения Руси.

В Санкт-Петербурге празднуют 1030-летний юбилей Крещения Руси. Утром, 28 июля в Князь-Владимирском соборе прошла праздничная Божественная литургия. На ней присутствовал глава городского парламента Вячеслав Макаров. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Сегодня мы отмечаем великий праздник. Крещение Руси в 988 году стало поворотным событием в истории нашей страны и нашего народа. На много столетий вперед оно определило вектор культурного, политического и духовного развития России, заложило прочный фундамент единого российского государства и оказало колоссальное влияние на формирование геополитической карты мира. Господь бережет Россию в ее небесном и земном измерении, ограждает ее от недругов, помогает справиться с самыми трудными задачами. Уверен, что пройдут века и тысячелетия, но по-прежнему будет процветать наше любимое Отечество и наш прекрасный город! Вячеслав Макаров

По завершению литургии прихожане и священнослужители организовали крестный ход вокруг собора.

Стоит отметить, что в воскресенье, 29 июля состоится крестный ход трезвенников памяти иерея Александра Рождественского. Его начало планируется на 11.30.

Фото: Православные Видновской земли