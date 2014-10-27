В китайской комнате страха умер юноша, но не от испуга

В Китае молодой человек умер из-за движения гроба.

В Китайской народной республики произошел неприятный инцидент в одной из “Комнат ужасов”. Во время прохождения аттракциона “Похороненный заживо” 21-летний молодой человек нарушил правила безопасности и скоропостижно скончался.

Стало известно, что юноша без разрешения проник в то место, куда обычным посетителям запрещен вход. В результате несчастного случая, парень получил сильный удар по спине движущимся гробом. Пострадавшего сразу же госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, но из-за полученных травм молодой человек умер.

Напомним, что в Китае аттракцион “Похороненный заживо” представляет собой поездку в гробу по территории комнаты ужасов. В настоящее время работа заведения временно приостановлена.