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В китайской комнате страха умер юноша, но не от испуга
Сегодня, 15:36
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lesjasap
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В китайской комнате страха умер юноша, но не от испуга

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В Китае молодой человек умер из-за движения гроба.

В Китайской народной республики произошел неприятный инцидент в одной из “Комнат ужасов”. Во время прохождения аттракциона “Похороненный заживо” 21-летний молодой человек нарушил правила безопасности и скоропостижно скончался. 
 
Стало известно, что юноша без разрешения проник в то место, куда обычным посетителям запрещен вход. В результате несчастного случая, парень получил сильный удар по спине движущимся гробом. Пострадавшего сразу же госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, но из-за полученных травм молодой человек умер. 
 
Напомним, что в Китае аттракцион “Похороненный заживо” представляет собой поездку в гробу по территории комнаты ужасов. В настоящее время работа заведения временно приостановлена.
Теги: китай , комната ужасов , похороненный заживо
Категории: Мировые новости

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