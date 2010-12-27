Ученые превратили эмбрион обезьяны в химеру с клетками человека

В дальнейшем это поможет выращивать человеческие ткани, органы и системы органов.

Ученые создали эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны. Об этом сообщило издание El Pais.

Биолога Мурсио Эстрелью Нуньес рассказал журналистом об удачном эксперименте, в ходе которого им удалось сформировать гибридный эмбрион путем генетической модификации эмбрионов обезьян. Для этого ученые смогли прекратить работу генов, ответственных за формирование органов и ввели в эмбрион человеческие стволовые клетки, которые способны формировать ткани. В результате им удалось получить эмбриона, созданный путем смешивания генома обезьян и стволовых клеток человека. В дальнейшем это поможет выращивать человеческие ткани, органы и системы органов.

Ученые рассказали, что эмбрион был уничтожен спустя две неделя, после того, как наступила так называемая "Красная линия". Так они прозвали отрезок времени, во время которого формируется центрльная нервная система и организм может начать развивать у себя сознание.

Фото: Фильм "Планета Обезьян"