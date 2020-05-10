В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

В китайском городе Шулань образовалась красная зона с высоким уровнем угрозы COVID-19. Об этом сообщили в администрации провинции Цзилинь.

За три дня в регионе было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом - 7 мая зафиксировали одно зараженного, а 9 мая COVID-19 нашли еще у 11 человек.

В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологической ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого

администрации провинции Цзилинь

Известно, что все заболевшие накануне были членами одной семьи, либо тесно контактировали с кем-то из них.

Видео: YouTube / South China Morning Post