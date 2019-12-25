В Китае исследователи нашли гигантского предка современных носорогов

Это было самок крупное сухопутное млекопитающее на Земле.

Ученые из Китайской академии наук нашли останки самого крупного сухопутного млекопитающего, которое когда-либо жило на Земле. Это предок современных носорогов. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые отметили, что Paraceratherium linxiaense (предок носорога) жил в Китае около 26,5 млн лет назад. Животное в высоту достигало 4,88 метра, а в длину – 7,92 метра. Его вес был порядка 24 тонн.

Подчеркивается, что предки современных носорогов были без рогов, но имели семиметровую шею, благодаря которой можно было доставать до верхушек деревьев.

Останки других видов этих носорогов обнаружили на Индийском субконтиненте.

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