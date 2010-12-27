В Кировском районе снесут незаконные постройки

Начало "операции" затронет Трамвайный проспект.

В Кировском районе Петербурга Комитет по имущественным отношениям обратил внимание на территорию Трамвайного проспекта. Чиновники собираются очистить пространство от незаконных построек на улице. В общей сложности рабочие уберут нелегальные строения на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под прицелом уже находится здание под номером 12. О нем политикам рассказал парламентарий Алексей Цивилев. Депутат петербургского ЗаКса попросил представителей Смольного разобраться с ситуацией в отношении самостроя. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу.Кроме 12 дома сотрудники снесут бытовки, павильоны. торговые точки и другие выявленные незаконные объекты. Отметим, что даже разрешения на использование построек у их владельцев отсутствует. Хозяева будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время их личности устанавливаются.

Фото: Piter.tv