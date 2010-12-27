Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Кировском районе снесут незаконные постройки
Сегодня, 7:47
0
lesjasap
125

В Кировском районе снесут незаконные постройки

0
 
 

Начало "операции" затронет Трамвайный проспект.

В Кировском районе Петербурга Комитет по имущественным отношениям обратил внимание на территорию Трамвайного проспекта. Чиновники собираются очистить пространство от незаконных построек на улице. В общей сложности рабочие уберут нелегальные строения на площади в тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под прицелом уже находится здание под номером 12. О нем политикам рассказал парламентарий Алексей Цивилев. Депутат петербургского ЗаКса попросил представителей Смольного разобраться с ситуацией в отношении самостроя. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу.Кроме 12 дома сотрудники снесут бытовки, павильоны. торговые точки и другие выявленные незаконные объекты. Отметим, что даже разрешения на использование построек у их владельцев отсутствует. Хозяева будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время их личности устанавливаются.

Фото: Piter.tv

 

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5