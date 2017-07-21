В Кировском районе похитителей топлива из нефтепровода поймали "на горячем"

В Кировском районе Ленобласти поймали с поличным похитителей топлива из магистрального нефтепровода "Ярославль -Приморск-2", который принадлежит ОАО «Транснефть-Балтика».

Как сообщает "Конкретно.ру", в Кировском районе Ленобласти задержали похитителей топлива из магистрального нефтепровода "Ярославль - Приморск-2", находящегося в собственности ОАО "Транснефть-Балтика".



Мужчин 35-ти и 42-х лет сотрудники "экономической" полиции задержали ночью 20 июля у врезки.



Полутораметровый шланг для откачки топлива проходил на глубине 30-40 см под землей к резино-тканевой емкости объемом 50 кубометров. Заполненную топливом емкость злоумышленники установили в лесном массиве недалеко от СНТ "Крутой ручей". От нее шел отвод длиной около 30 метров, проходящий к обочине грунтовой дороги. В этом металлическом ящике как раз и был оборудован заправочный узел.



Украденное топливо вывозили ночью на автомобиле VOLVO с петербургскими номерами. У злоумышленников даже была охрана в виде сопровождающих на автомобиле Ford.



С места преступления оперативники изъяли 54 тонны дизельного топлива стоимостью около 1 500 000 рублей, также автомобили, 8 сотовых телефонов, краны, приборы учета и контроля процесса хищения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ(кража). Полицейские устанавливаю сообщников задержанных.