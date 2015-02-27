В Кировском районе отремонтировали участок набережной реки Екатерингофки

Набережная соединяет ЗСД с дорожной сетью в районе морского порта.

В Кировском районе Санкт-Петербурга отремонтировали участок набережной реки Екатерингофки. Протяжённость обнолвённого участка почти 1,5 километра. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщили в Смольном, набережная соединяет ЗСД с дорожной сетью в районе морского порта, где движение транспорта интенсивное. Специалисты применили технологию объёмно-функционального проектирования, чтобы увеличить срок службы нового асфальта.

Отметим, что дорожники выполнили уложили два слоя нового асфальта, восстановили съезды, сделали тротуары, заменили бортовые камни и ливнёвки, а также нанесли свежую разметку.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за лето по ЗСД проехали 20,9 млн машин.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга