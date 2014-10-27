В Кировском районе обнаружили труп неизвестного мужчины

В Петербурге нашли неопознанное тело мужчины.

Утром 20 сентября прохожими был обнаружен труп неизвестного мужчины. Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность пострадавшего.

Как сообщают очевидцы, тело нашли недалеко от дома номер 105 по улице Народного Ополчения. Внешних следов насильственной смерти при первичном осмотре выявлено не было.

Найденному мужчине было на вид около 40 лет. Он носил бороду. Примерный рост - 175 см. На нем были черные джинсы, серая футболка и матерчатая куртка. Оперативники изъяли у погибшего сотовый телефон со сломанным сенсорным дисплеем.