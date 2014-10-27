В Кировском районе мужчина нашли тело мужчины с признаками падения с высоты

В кировском районе Петербурга полиция изучает обстоятельства гибели пермяка.

Правоохранительные органы расследует дело о гибели одного из жителей Кировского района. Стало известно, что мужчина упал из окна восьмого этажа в доме по улицы Лени Голикова. По информации следствия, пострадавший снимал квартиру в доме.

О произошедшем рассказали очевидцы. Труп мужчины обнаружили около двух часов утра. На нем были травмы, характерные для падения с высоты.

В настоящее время полиция установила, что погибшему было 56-лет и он являлся жителей Пермской области. Квартирой, в которой произошел инцидент, владеет пожилой петербуржец. Сотрудники службы ищут пенсионера, чтобы допросить о возможных обстоятельствах.