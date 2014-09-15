В Кировском районе задержали мужчину, пырнувшего ножом петербуржца

Пострадавший сделал замечание мужчине, потому что подумал, что тот ищет "закладку".

Около четырех утра в пятницу, 28 октября, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга задержали неоднократно судимого гражданина, незадолго до этого напавшего с ножом на петербуржца, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу и области.

В полицию поступила информация, что около дома на улице Стойкости раненый мужчина. В 03:50 по адресу прибыли сотрудники Росгвардии и обнаружили на месте происшествия мужчину с ножевыми ранениями в области шеи и лица. Пострадавшего госпитализировали.

До того, как петербуржца забрала скорая, он сообщил, что сделал замечание мужчине, который, по его мнению искал "закладку". Тот отреагировал на это агрессивно и нанес местному жителю ножевые ранения и скрылся. Росгвардейцы задержали подозреваемого по "горячим" следам.

Мужчина был ранее судим за кражу, грабеж, вандализм, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Фото: Piter.tv