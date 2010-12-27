В Кировском и Красносельском районах пройдут испытания "Теплосети"

Специалисты просят жителей сообщать о возникших проблемах во время испытаний.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания на тепловых сетях в двух районах города. В течение 25 и 26 июля специалисты будут проверять на прочность конструкции в Кировском и Красносельской районах города.

В первый день петербуржцам следует быть внимательными к возможным прорывам трубопроводов по Автомобильной, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого и улице Козлова. Также ситуация коснется проспектов Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайного.

Во второй день в мероприятиях примут участие теплосети по улицам Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

Фото: АО "Теплосеть "Санкт-Петербурга"