В Киришском и Волховском районах пройдет ремонт на автодороге Зуево – Новая Ладога

На работы ассигновано 65 млн рублей. Их планируется завершить 8 октября.

В Киришском и Выборгском районах Ленинградской области пройдет ремонт на участках региональной дороги Зуево – Новая Ладога. Как сообщило в среду Delovoe.tv, Комитет государственного заказа области разместил 2 соответствующих закупки. По результатам их открытых конкурсов предполагается определить исполнителей предстоящих работ.

Непосредственным заказчиком выступает "Ленавтодор". На работы в Киришском районе ассигновано 40,93 миллионов рублей, в Волховском – 23,94 миллиона рублей из бюджета области.

Планируется, что ремонт в рамках обоих закупок начнется после подписания контрактов с победителями аукционов, а завершится 8 октября.

Речь идет о выборочном ремонте, то есть заделке деформаций, повреждений покрытия. Это будет сделано без закрытия движения по дороге.

В Выборгском районе работы пройдут на участке "км 113+650 - км 118+400", в Киришском - на участках "км 29+380 – км 32+146" и "км 64+250 - км 68+100".

Подрядчику предстоит убрать старый верхний слой покрытия, потом уложить новый асфальтобетон толщиной 5 сантиметров.

Заявки от фирм, желающих провести ремонт, ждут до 28 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, участок автодороги Петербург – Кировск будет отремонтирован.

Фото: lenobl.ru