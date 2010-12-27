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В Киришах установили памятник ленинградским саперам с ошибкой в слове‍
Сегодня, 12:58
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nadiputintseva
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В Киришах установили памятник ленинградским саперам с ошибкой в слове‍

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В Ленобласти установили мемориал саперам Ленинградского и Волховского фронтов с ошибкой

В городе Кириши на недавно установленном памятнике саперам заметили ошибку. Слово “Ленинградского” на монументе начертано как “Лениградского”.

Совет депутатов Киришей сообщил, что грант на создание памятника был выдан общественной организации Союза офицеров. Представители союза принимали готовую работу и контролировали процесс установки.

В Совете случившемуся не обрадовались, так как подобная промашка быстро прославила город. Идея создания мемориала возникла еще 5 лет назад. Инициативу выдвинул сам союз офицеров. Был проведен конкурс на лучший проект, который оценивала организованная для этого комиссия.

В Киришах установили памятник ленинградским саперам с ошибкой в слове‍

Глава Киришского муниципального района Анатолий Левин пообещал исправить ошибку.

Фото: Солидарные Кириши

 

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Категории: Новости СПб

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