В Киришах с понедельника начинаются дорожные работы

В Киришах начинается строительство улицы Восточной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киришского района.
Работы будут проводиться от проспекта Победы до проспекта Героев. Вчера начали устанавливать ограждения и знаки, а с понедельника, 23 июня, начнутся ограничения движения.
Во время работ поэтапно будут закрываться проезды:
– въезд на улицу Восточную с проспекта Героев;
– проезд во дворы между домами № 31 по проспекту Героев и № 14 по улице Энергетиков;
– проезд между домом № 12 по улице Энергетиков и № 8 по улице Восточной;
– проезд между домами № 8 и № 4 по улице Восточной;
– въезд к городскому рынку и ТЦ "Кириши ПЛАЗА" с улицы Восточной;
– проезды в гаражи с улицы Восточной.
Работы продлятся до 15 декабря.
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