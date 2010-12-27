В Киришах с понедельника начинаются дорожные работы

Ограничения в движении будут до 15 декабря.

В Киришах начинается строительство улицы Восточной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киришского района.

Работы будут проводиться от проспекта Победы до проспекта Героев. Вчера начали устанавливать ограждения и знаки, а с понедельника, 23 июня, начнутся ограничения движения.

Во время работ поэтапно будут закрываться проезды:

– въезд на улицу Восточную с проспекта Героев;

– проезд во дворы между домами № 31 по проспекту Героев и № 14 по улице Энергетиков;

– проезд между домом № 12 по улице Энергетиков и № 8 по улице Восточной;

– проезд между домами № 8 и № 4 по улице Восточной;

– въезд к городскому рынку и ТЦ "Кириши ПЛАЗА" с улицы Восточной;

– проезды в гаражи с улицы Восточной.

Работы продлятся до 15 декабря.

Фото: pixabay.com