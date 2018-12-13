После Киришей строительная техника перейдет в Новгородскую область, где появятся причалы в селе Грузино и непосредственно самом Великом Новгороде.

В Киришах началось строительство причала для круизных теплоходов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО. Он будет возведен на середине нового речного туристического маршрута от Санкт-Петербурга через Невскую Дубровку, крепости Орешек и Старая Ладога до Великого Новгорода.

Строители устанавливают легкие сваи-палы в дно реки Волхов, которые будут основанием для 70-метрового причала. Пристань сможет принимать как большие теплоходы вместимостью до 300 человек, так и прогулочные катера. Завершение всех работ и открытие причала намечено на август.

После Киришей строительная техника перейдет в Новгородскую область, где появятся причалы в селе Грузино и непосредственно самом Великом Новгороде. Таким образом, Ленинградская область соединит речным путем часть культурно-исторических жемчужин всего Северо-Запада России.

Инвестором "причального проекта" выступает ООО "Конт", куратором — управление по транспорту Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО