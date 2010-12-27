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В Киришах мужчина избил работника магазина, мешавшего ему ломать весы
Сегодня, 18:11
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KaterinaKono13

В Киришах мужчина избил работника магазина, мешавшего ему ломать весы

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Свои действия мужчина объяснить не смог.

В магазине в Киришах посетитель ломал весы, параллельно избивав продавца. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел в минувший вторник, 19 февраля, примерно в три часа дня, в одном из магазинов в Киришах, зашедший случайный покупатель вдруг начал ломать весы. После чего его попытался остановить сотрудник магазина. В ответ посетитель избил несчастного. 

В частности, сообщают в Росгвардии, дебошир сломал весы, установленные в торговом зале. В правоохранительные органы обратились очевидцы драки. Хулиган был задержан на месте происшествия и передан сотрудникам местной полиции. 

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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