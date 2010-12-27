В Киришах мужчина избил работника магазина, мешавшего ему ломать весы

Свои действия мужчина объяснить не смог.

В магазине в Киришах посетитель ломал весы, параллельно избивав продавца. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел в минувший вторник, 19 февраля, примерно в три часа дня, в одном из магазинов в Киришах, зашедший случайный покупатель вдруг начал ломать весы. После чего его попытался остановить сотрудник магазина. В ответ посетитель избил несчастного.

В частности, сообщают в Росгвардии, дебошир сломал весы, установленные в торговом зале. В правоохранительные органы обратились очевидцы драки. Хулиган был задержан на месте происшествия и передан сотрудникам местной полиции.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"