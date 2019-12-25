В Кингисеппе нашли убийцу бродяги, чей скелетированный труп обнаружили в подвале 14 лет назад

Ранее судимый злоумышленник отнял у бомжа жизнь ударами кувалды по голове.

В Кингисеппе разыскали убийцу мужчины без определенного места жительства, чей труп в 2006 году нашли в подвале одного из домов в деревне Сережино. Как стало известно Piter.TV, тогда, 14 лет назад, на скелетированных останках зафиксировали перелом височной кости, перелом верхней челюсти и основания черепа.

Отмечается, что тело с насильственными травмами принадлежало 30-летнему уроженцу Томской области. Тогда же в полиции возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, от одного из осужденных в колонии УФСИН по Республике Карелия поступила информация о том, что мужчину убил человек по фамилии Шайдулов. В полиции взяли информацию в оборот, и 8 октября 2020 года задержали полного однофамильца названного осужденным. Ранее судимого злоумышленника задержали, изобличив в давнем убийстве.

Установлено, что в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта Шайдулов несколько раз ударил бомжа кувалдой по голове. Затем вместе со своим ранее судимым приятелем убийца вырыл яму в подвале дома, отчленил у своей жертвы кисти рук и захоронил тело.

Шайдулова поместили под арест, мера пресечения его подельнику еще решается.

Ранее мы рассказывали, что в Симферополе из-за тараканов у соседа погибли двое детей.

Фото: Piter.TV