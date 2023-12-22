Глава Украины оценил военные поставки от Пентагона.

Американская администрация не передавала Вооруженным силам Украины тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. В настоящее время такого оружия нет на территории киевского режима. Таким образом лидер киевского режима Владимир Зеленский ответил на вопрос иностранного обозревателя из газеты The Washington Post Дэвида Игнэйшеса о том, отправляет ли Вашингтон ракеты ATACMS в страну. По словам политика, ATACMS планируется использовать в региональном конфликте для ударов по аэродромам, расположенным на территории Крыма.

Напомним, что еще 13 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщила читателям о том, что Министерство обороны США готово отправить для ВСУ собственные ракеты ATACMS. Как указали собеседники этого издания, украинская сторона неоднократно просила власти США поставить ракеты ATACMS с дальностью около 290 километров.

Зеленский впервые допустил переговоры с Москвой без учета границ 1991 года.

Фото и видео: YouTube / CBS News