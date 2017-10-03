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В Казани из-за звонков о "бомбах" эвакуировали 70 зданий

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Во вторник, 3 октября в Казани эвакуировали несколько десятков зданий из-за звонков о минировании.

Как сообщает "Росбалт", 3 октября в Казани эвакуировали несколько десятков зданий из-за звонков о минировании. По некоторым данным, атака пришлась на 70 объектов.

Анонимы сообщили о "бомбах" в мэрии и трех министерствах, офисах политических партий, вузах, школах и торговых центрах. Эвакуировали около тысячи человек.

Также атаке подвергся международный аэропорт Казани.

Теги: новости казани , новости россии , происшествия , телефонные террористы
Категории: Новости России

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