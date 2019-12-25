В Карелии оштрафовали организатора нелегального лагеря для детей из Петербурга

Детский спортивный лагерь в Карелии закрыли после проверки прокуратуры.

В Карелии предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. руб. за организацию незарегистрированного спортивного лагеря для детей из Петербурга и Ленинградской области. Нарушение выявили в поселке Пряжа.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в июле предприниматель организовал круглосуточные спортивные сборы для 19 школьников. При этом площадка не была включена в официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей республики.

После проверки, которую провели сотрудники прокуратуры совместно с полицией и представителями районной администрации, работу лагеря прекратили. Детей передали их законным представителям. В отношении организатора возбудили административное дело из-за нарушения требований законодательства в сфере организации детского отдыха.

Мировой судья признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 250 тыс. руб.

Фото: magnific.com(pressfoto)