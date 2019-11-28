В Калининском районе женщина решила выкинуть вещи на проезжую часть

Участок возле дома пришлось оцепить.

Ближе к вечеру во вторник, 29 сентября, в Калининском районе города произошел необычный для культурной столицы инцидент.

Жительница дома №33 по Кондратьевскому проспекту затеяла "уборку": женщина выкидывала на проезжую часть одежду, посуду и горшки с цветами. Петербурженка виднелась в окне в домашнем халате, эксцентрично взмахивая руками, выкидывала одну вещь за другой.

Движение в сторону проспекта Металлистов было приостановлено: участок оцепили. К месту прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки.

Фото: Мегаполис