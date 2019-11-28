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В Калининском районе женщина решила выкинуть вещи на проезжую часть
Сегодня, 18:59
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smirenny

В Калининском районе женщина решила выкинуть вещи на проезжую часть

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Участок возле дома пришлось оцепить.

Ближе к вечеру во вторник, 29 сентября, в Калининском районе города произошел необычный для культурной столицы инцидент. 

Жительница дома №33 по Кондратьевскому проспекту затеяла "уборку": женщина выкидывала на проезжую часть одежду, посуду и горшки с цветами. Петербурженка виднелась в окне в домашнем халате, эксцентрично взмахивая руками, выкидывала одну вещь за другой. 

Движение в сторону проспекта Металлистов было приостановлено: участок оцепили. К месту прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.  

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки.

Фото: Мегаполис

Теги: неадекватное поведение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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