Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 12:39
0
nadiputintseva
1248
Код вставки плеера

Видео: в Калининском районе горит склад

0
 
 

О пострадавших не сообщается.

В Калининском районе Санкт-Петербурга вспыхнул серьезный пожар. Очевидцы сообщают, что горит склад.

Как стало известно, возгорание произошло за школой №100 на Маршала Блюхера. На фотографиях видно густой дым, который распространяется по окрестностям. Пожар начался примерно в 12:00, по неустановленным причинам. 

По информации читателей Piter.tv на месте возгорания расположены старые воинские части, которые было запрещено сносить.

Обстоятельства случившегося уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.tv

Все новости района
Теги: новости спб , пожар , пожар на лабораторном , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5