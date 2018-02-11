Видео: в Калининском районе горит склад

О пострадавших не сообщается.

В Калининском районе Санкт-Петербурга вспыхнул серьезный пожар. Очевидцы сообщают, что горит склад.

Как стало известно, возгорание произошло за школой №100 на Маршала Блюхера. На фотографиях видно густой дым, который распространяется по окрестностям. Пожар начался примерно в 12:00, по неустановленным причинам.

По информации читателей Piter.tv на месте возгорания расположены старые воинские части, которые было запрещено сносить.

Обстоятельства случившегося уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.tv