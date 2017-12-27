В Калининском районе девушка "порезала" в баре двух мужчин

Пострадавшие госпитализированы.

В ночь на 14 января сотрудники Росгвардии по Калининскому району задержали буйную петербурженку, которая напала с ножом в баре на посетителя и охранника.

Как сообщила пресс-служба УВО, инцидент произошел в баре на проспекте Науки. В правоохранительные органы поступила информация, что там развернулась драка, в ходе которой были нанесены ножевые ранения.

Прибыв на место происшествия, оперативники задержали 29-летнюю девушку, которая успела нанести ранения ножом 27-летнему посетителю и 24-летнему охраннику.

Пострадавших госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.