Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", 11 октября в 18.30 на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину.
О состоянии пострадавшей не сообщается. По словам очевидцев ,автоледи, сбившая женщину, увезла пострадавшую с собой в неизвестном направлении.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:39
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В Калининском районе автоледи сбила женщину и забрала ее с собой
Вечером 11 октября на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", 11 октября в 18.30 на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину.