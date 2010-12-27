В Калининском районе автоледи сбила женщину и забрала ее с собой

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Вечером 11 октября на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".