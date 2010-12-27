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В Калининском районе автоледи сбила женщину и забрала ее с собой
Сегодня, 19:39
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TretyakovaS
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В Калининском районе автоледи сбила женщину и забрала ее с собой

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Вечером 11 октября на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", 11 октября в 18.30 на перекрестке улиц Замшина и Бестужевской автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину.

О состоянии пострадавшей не сообщается. По словам очевидцев ,автоледи, сбившая женщину, увезла пострадавшую с собой в неизвестном направлении.  


Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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