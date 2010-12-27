В Калининском микрорайоне отметили последний день Масленицы

Проводить зиму собрались жители всех возрастов.

В минувшее воскресенье в Калининском микрорайоне широко отметили последний день Масленицы.

Проводить зиму собрались жители всех возрастов. Среди приглашенных также был глава МО "Выборгский район", депутат МО "Город Выборг" по данному округу Дмитрий Никулин.

Он поздравил собравшихся с Масленицей, пожелал всем здоровья, счастья, удачи.

У калининцев замечательная традиция - вместе, широко и задорно, провожать Масленицу. Это возможность весело провести семейный досуг, общения с соседями, друзьями. Большое спасибо организаторам праздника. сказал Дмитрий Никулин

Отметим, праздник, который проводится пятый год подряд, был организован по инициативе казачьего общества "Казаки станицы Выборгской".

Коллективы казачьей песни представили концертную программу. Маленькие жители поселка участвовали в веселых играх. Взрослые и дети водили хороводы. Всех желающих угощали блинами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО