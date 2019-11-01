Они принимают участие в учениях Балтийского флота.

В Калининграде появился дивизион сверхдальнобойных РСЗО "Смерч". Об этом сообщил начальник отделения боевой подготовки артиллерийской бригады, майор Алексей Юрченко в интервью журналистам "Страж Балтики".

Эксперт уточнил, что "Смерчи" задействованы в учениях Балтийского флота вместе с артиллерийским вооружением. "Смерчи" пришли на смену выведенным за штат "Градам". Новые реактивные системы залпового огня применяются военными в учебных целях. Переход на другое вооружение позволил усилить боевую мощь бригады. Военные смогли увеличить дальность стрельбы и площадь покрытия. В среднем "Смерчи" выполняют от 30 до 50 выстрелов. на каждое орудие приходится по 7-8 снарядов. При этом точность попадания снарядов достигает более 90%.

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Видео: YouTube/Минобороны России, Министерство обороны Беларуси