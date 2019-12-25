В Калининграде 3-летний малыш выжил после падения с 8 этажа

В Калининграде мальчик выжил после падения с балкона на 8 этаже.
ЧП произошло накануне, 27 июля, на улице Виктора Денисова в Калининграде, сообщают следственные органы СКР по региону. Предварительно установлено, что трехлетний мальчик выпал через балконное окно из квартиры на 8-м этаже на травяной газон.
Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован в больницу. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее, следствие детально установит в ходе доследственной проверки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: pixabay
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