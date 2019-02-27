В Каире взорвался поезд: 24 человека погибли, 50 пострадали

В сети появилось видео с места происшествия.

В среду, 27 февраля, в Каире произошла трагедия. Пассажирский поезд на большой скорости вылетел из депо и врезался в платформу. Во время столкновения произошел взрыв. Пожар быстро распространился на здание главного железнодорожного вокзала Рамзес. В сети появилось видео с места происшествия.

Сообщается, что в аварии погибли не менее 24 человек, еще 50 пострадали. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и медики. За всем происходящим наблюдает толпа людей.

Ранее мы писали, что взрыв газа в жилом доме в Казахстане унес жизни трех человек.

Фото: Twitter / Khalid khi

‏Видео: YouTube / TheUgurbado