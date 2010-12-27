В Кабардино-Балкарии ищут пропавшего петербургского туриста

В горах Кабардино-Балкарии с помощью вертолета Ми-8 ищут пропавшего туриста из Петербурга.

Петербургский путешественник, покорявший горы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, перестал выходить на связь. Теперь спасатели ищут его с помощью вертолета Ми-8. Об этом сообщает "78".

По данным пресс-службы Главка МЧС по республике, в ущелье Дых-Суу в 10:10 28 июля турист перестал выходить на связь. В 11.15 из Махачкалы вылетел борт Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трёх человек для проведения обследования в Черекском районе.

Пока поиски не увенчались успехом.