Строителей Петербурга просят обеспечить 100 процентную явку на выборы 18 марта

В Петербурге в КРТИ и комстрое просят о явке на выборы 2018.

В Санкт-Петербурге руководители комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по строительству просят глав строительных союзов организовать максимальную явку сотрудников на выборы 18 марта.

Известно, что в каждой структуре просили назначить главных, которые будут отвечать за явку на выборы. Сообщается, что некоторые руководители выразили возмущение. Также они заявили, что сообщить о явке своих членов компании на выборы 2018 они могут, но контролировать этот процесс невозможно.

В КРТИ подобную речь озвучил глава комитета Алексей Гончаров. Он просит еще раз поговорить с коллективами и по возможности обеспечить явку до 13.00 100%.

Фото: "ВК" - Выборы президента России 2018