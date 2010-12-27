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Строителей Петербурга просят обеспечить 100 процентную явку на выборы 18 марта
Сегодня, 14:12
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Shdaria
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Строителей Петербурга просят обеспечить 100 процентную явку на выборы 18 марта

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В Петербурге в КРТИ и комстрое просят о явке на выборы 2018.

В Санкт-Петербурге руководители комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по строительству просят глав строительных союзов организовать максимальную явку сотрудников на выборы 18 марта. 

Известно, что в каждой структуре просили назначить главных, которые будут отвечать за явку на выборы. Сообщается, что некоторые руководители выразили возмущение. Также они заявили, что сообщить о явке своих членов компании на выборы 2018 они могут, но контролировать этот процесс невозможно. 

В КРТИ подобную речь озвучил глава комитета Алексей Гончаров. Он просит еще раз поговорить с коллективами и по возможности обеспечить явку до 13.00 100%. 

Фото: "ВК" - Выборы президента России 2018

 

Теги: 18 марта , выборы 2018 , новости петербург , новости спб , явка на выборы
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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