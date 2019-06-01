Бывшего губернатора Ивановской области подозревают в мошенничестве

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области с 16 октября 2013 года по 10 октября 2017-го.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, экс-главу региона вязли под стражу 31 мая. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 млн руб. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области с 16 октября 2013 года по 10 октября 2017-го.

Фото: скриншот из видео