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Вчера, 21:11
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В Ивангороде трое мужчин вымогали деньги у иностранцев под угрозой пистолета

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В Ивангороде вымогатели требовали деньги с иностранцев, угрожая пистолетом. Об этом пишет 47news.

В Ивангороде вымогатели требовали деньги с иностранцев, угрожая пистолетом. Об этом сообщает 47news.

По информации следствия, с сентября по октябрь 2017 года трое мужчин в одной из квартир дома по улице Федюнинского и в Ивангородском гуманитарно-техническом институте требовали с с граждан одной из среднеазиатских республик деньги в валюте и в рублях - 200 долларов и 10 тысяч рублей. "Дань" собирали под угрозой пистолета.

10 октября двое потерпевших отдали злоумышленникам 10 тысяч рублей (по 5 с каждого). Вымогателей задержали и заключили под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору). 

Теги: криминал , новости ленобласти , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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