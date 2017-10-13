В Ивангороде трое мужчин вымогали деньги у иностранцев под угрозой пистолета

В Ивангороде вымогатели требовали деньги с иностранцев, угрожая пистолетом. Об этом пишет 47news.

В Ивангороде вымогатели требовали деньги с иностранцев, угрожая пистолетом. Об этом сообщает 47news.



По информации следствия, с сентября по октябрь 2017 года трое мужчин в одной из квартир дома по улице Федюнинского и в Ивангородском гуманитарно-техническом институте требовали с с граждан одной из среднеазиатских республик деньги в валюте и в рублях - 200 долларов и 10 тысяч рублей. "Дань" собирали под угрозой пистолета.



10 октября двое потерпевших отдали злоумышленникам 10 тысяч рублей (по 5 с каждого). Вымогателей задержали и заключили под стражу.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору).