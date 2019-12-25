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Rybka123

В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае

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С 3 мая в стране смягчают ограничительные меры.

В мае в Италии откроются известные культурные достопримечательности, способные обеспечивать необходимые меры безопасности. Об этом заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. 

По его словам музеи начнут свою работу позднее 4 мая. Театры, кинотеатры и другие учреждения культуры с ограниченным пространством будут иметь сложности при открытии. 

Франческини добавил, что в 2020 году о международного туризма не будет. Правительство страны выделит средства на программу по развитию внутренних путешествия по Италии. 

Напомним, что Италии очень сильно пострадала от пандемии коронавируса. С начала пандемии в стране заразились почти 193 тыс. человек, из которых 26 тыс. умерли и около 60,5 тыс. излечились.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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