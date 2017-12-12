Появилось видео с места атаки Исаакиевского собора неадекватным петербуржцем

Piter.tv получил видео с места, где мужчина пытался изгнать бесов. Повреждения витражей оказались незначительными.

11 декабря в отдел полиции, а позже в психиатрическую больницу был доставлен 32-летний мужчина, который бил стекла Исааиевского собора и пытался взломать дверь, чтобы проникнуть в "очаг зла" и совершить там обряд по изгнанию бесов.

Бывшего невролога из Купино доставили в больницу, так как мужчина агрессивно реагировал на оперативников, заявляя, что они прислужники бесов.

Читатели Piter.tv, побывавшие на месте происшествия, сообщили, что вандал не успел нанести серьезных повреждений. На одном из окан храма осталась небольшая дырка и трещина после удара.

Ранее мы рассказывали о том, что невролог из Купчино отправился к Исаакиевскому собору изгонять бесов. 12 декабря собор был закрыт "по техническим причинам".

Видео: Piter.tv