В Исаакиевском соборе и Спасе на Крови вход будет бесплатным в честь Пасхи

Посетители смогут увидеть основные экспозиции 12 апреля с 10:00 до 18:00.

Государственный музей "Исаакиевский собор" поздравил посетителей с Пасхой, которая в этом году совпала с 95-летием со дня открытия музея. В честь двойного торжества вход на основные экспозиции в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови будет

В организации уточнили, что вход на смотровую площадку колоннады Исаакиевского собора останется платным. В воскресенье, 12 апреля, музеи работают с 10:00 до 18:00.

Напомним, что в честь Дня космонавтики, 12 апреля, Эрмитаж также откроет свои двери для бесплатного посещения. Свободный вход будет действовать в Главном музейном комплексе, здании Главного штаба, Реставрационном центре "Старая Деревня", Дворце Меншикова, Музее Императорского фарфорового завода, а также в Зимнем дворце Петра I.

Фото: Piter.TV.