В Госдуме поддержали законопроект об изоляции российского Интернета

Законопроект может лишить жителей России привычных поисковиков и социальных сетей.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского Интернета. Против выступили все фракции, кроме "Единой России". За документ проголосовали 334 депутата, против – 47.

Что подразумевает данный законопроект:

Власти получат право при необходимости отключить "Внешний Интернет". "Рубильник" можно будет опустить в период крупных митингов и протестов. Работать буду только ресурсы, размещенные внутри страны. Привычные россиянам поисковики и социальные сети могут стать недоступны.

Эксперты не уверены, что закон смогут реализовать технически. По их мнению, может сложиться аналогичная ситуация, как с блокировкой мессенджера Telegram и принятием Пакета Яровой.

Напомним, что подобные законы о внутреннем Интернете уже действуют в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Видео: Piter.tv