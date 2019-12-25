Полицейского будет нельзя привлечь к ответственности за действия, которые он совершил при выполнении обязанностей.

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских. Об этом пишет "Коммерсантъ". Поправки вносятся в закон "О полиции".

По ним сотрудники полиции получат право вскрывать автомобили для спасения граждан или обеспечения их безопасности. Также они смогут блокировать жилые помещения, территории и объекты, а также проникать в них.

Согласно внесённому законопроекту, полицейские получат право применять оружие не только в уже прописанных случаях — например, если при задержании подозреваемый сам достал оружие и стал приближаться к сотруднику, или прикоснулся к оружию полицейского. Поправки дадут сотрудникам полиции право применять оружие, если подозреваемый совершил "иные действия, позволяющие расценивать их как угрозу нападения".

Также новый законопроект содержит пункт, по которому полицейского будет нельзя привлечь к ответственности за действия, которые он совершил при выполнении обязанностей.

Ранее полиция города начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима.