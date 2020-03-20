Ожидается, что эта мера поможет смягчить последствия снижения курса рубля.

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий. С такой инициативой выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Об этом пишет "Российская газета".

Депутат считает, что эта мера позволит поддержать платежеспособность россиян в условиях пандемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля. Миронов привел экспертные оценки, согласно которым импортные товары могут подорожать на 10-35%. В первую очередь цены возрастут на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и товары для детей. Также инфляция может коснуться отечественной продукции, которая производится из зарубежных деталей, и продуктов питания.

Ранее мы писали, что ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 6% годовых.