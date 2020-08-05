В Госдуме ответили на слова Лукашенко о пожаре "до Владивостока"

В Госдуме ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о пожаре "до Владивостока". Мнением поделился глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Напомним, глава республики в своём обращении к нации и парламенту заявил, что если в стране начнутся беспорядки и дестабилизация, то пожар разгорится до "Владивостока".
Калашников отметил, что Лукашенко не сказал ничего обидного. По его словам, Россия не заинтересована в том, чтобы обстановка в Белоруссии была дестабилизирована.
Ранее Жириновский допустил начало волнений в Белоруссии, если победит Лукашенко.
Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все