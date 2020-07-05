В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США

Репер заявил, что хочет стать президентом страны в социальных сетях. Его поддержал Илон Маск.

Желание репера Канье Уэста баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов может сыграть в пользу действующему главе страны Дональду Трампу. Об этом в беседе с РИА "Новости" сказала депутат Госдумы и член Комитета по международным делам Елену Панину.

По мнению чиновницы, речь может идти о попытке создания движения чернокожих американцев, которое может стать альтернативной протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры. Таким образом направить протестные настроения афроамериканского населения могут направить в конструктивное русло с конкретными социально-экономическими требования. Панина отметила, что сторонники Трампа в попытках избежать "цветную революцию" предлагают протестующим "сделку", в то время как противника президента на выборах, Джо Байдена, наоборот обвиняют в эксплуатации чернокожего населения.

Тем не менее, сроки регистрации кандидатов в президенты США уже вышли, поэтому формальное участие в гонке музыкант принять не сможет.

Видео: YouTube / ET Canada