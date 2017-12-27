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В Горелово неизвестный сбил двоих человек и скрылся с места ДТП
Сегодня, 19:50
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Butenko
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В Горелово неизвестный сбил двоих человек и скрылся с места ДТП

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Один из пострадавших до сих пор в коме.

Вечером 3 января в Красносельском районе Северной столицы произошло ДТП с человеческими жертвами. Неизвестный водитель сбил двоих пешеходов, проходивших к автобусной остановке в Горелово. ЧП случилось в 20.00 у перекрестка Красносельского шоссе и Полевой улицы. Машина наехала на двоих петербуржцев, когда те шли по пешеходному переходу. После столкновения шофер скрылся в неизвестном направлении.
 
Теперь родственники пострадавших и полиция ищут виновника ДТП. В социальных сетях появились подробности этой истории. Знакомые с ситуацией петербуржцы пишут, что один из пострадавших до сих пор находится в коме. Марка и номер автомобиля, увы, не сообщаются. Всех свидетелей ДТП и водителей с авторегистраторами, проезжавших мимо, просят помочь в расследовании преступления.
 
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Теги: дтп , дтп горелово , новости спб , что случилось в спб
Категории: ДТП

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