В Горелово неизвестный сбил двоих человек и скрылся с места ДТП

Один из пострадавших до сих пор в коме.

Вечером 3 января в Красносельском районе Северной столицы произошло ДТП с человеческими жертвами. Неизвестный водитель сбил двоих пешеходов, проходивших к автобусной остановке в Горелово. ЧП случилось в 20.00 у перекрестка Красносельского шоссе и Полевой улицы. Машина наехала на двоих петербуржцев, когда те шли по пешеходному переходу. После столкновения шофер скрылся в неизвестном направлении.

Теперь родственники пострадавших и полиция ищут виновника ДТП. В социальных сетях появились подробности этой истории. Знакомые с ситуацией петербуржцы пишут, что один из пострадавших до сих пор находится в коме. Марка и номер автомобиля, увы, не сообщаются. Всех свидетелей ДТП и водителей с авторегистраторами, проезжавших мимо, просят помочь в расследовании преступления.